Американский лидер Дональд Трамп оставил письмо на случай своей смерти до окончания президентского срока вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, пишет New York Post.



В нём будут подробные указания на случай, если Вэнсу придется заменить Трампа на посту главы государства.



"В ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное вице-президенту письмо на случай, если с ним [с Трампом] что-нибудь произойдет, — сказал он. Поверьте, имеются протоколы. Я не могу их обсуждать, но они есть", — сказал в интервью американской газете старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.