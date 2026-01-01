Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, заявил Си Цзиньпин

Противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом 14 мая.



Он также отметил, что Вашингтон и Пекин должны быть партнерами.



Другие заявления Си Цзиньпина:



— Пекин надеется задать верный курс в отношениях с Вашингтоном;



— 2026 год должен стать историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений;



— Встреча лидеров Китая и США в условиях глобальных изменений привлекла внимание всего мира.



Заявления Дональда Трампа:



— Отношения между США и Китаем "станут лучше, чем когда-либо прежде";



— Вашингтон будет вести бизнес с Пекином на полностью взаимной основе;



— В ходе визита Трампа сопровождают 30 крупнейших бизнесменов мира;



— США и Китай всегда преодолевали трудности благодаря его прямому контакту с Си Цзиньпином.



Трамп также впечатлился китайскими детьми с церемонии его встречи в Пекине.



"Думаю, особенно сильное впечатление на меня произвели эти дети. Они были счастливы, они были красивы. С военными всё понятно — лучше быть не могло, но эти дети были потрясающими", — сказал американский лидер.