Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

Мир в Тайваньском проливе выступает ключевым фактором в отношениях Пекина и Вашингтона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 14 мая.



По его словам, неправильный подход к тайваньскому вопросу может привести к конфликту или столкновению между КНР и США.



"Тайваньский вопрос — самый важный в китайско-американских отношениях. Если он будет урегулирован должным образом, отношения двух стран смогут сохранить общую стабильность. Если же нет, два государства столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит весь комплекс двусторонних связей в крайне опасное положение", — сказал Си Цзиньпин.