Норвегия анонсировала военные переговоры с Россией

Норвегия намеревается провести с Россией переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе. Об этом рассказал в четверг, 14 мая, пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

Как заявил Хаарстад, которого цитируют "Известия", запланированы предстоящие встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Диалог хотя и сведен к минимуму, однако сохраняется на уровне военных: "Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона".

Представитель штаба норвежской армии рассказал, что Москва и Осло ежегодно проводят совещания, действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом России, проводятся встречи в соответствии с двусторонним договором об инцидентах на море.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне дискуссий о потенциальном представителей европейцев в случае возобновления контактов с Москвой заявил, что "речь не идет о выборе конкретного человека", а о самих принципах взаимодействия. Единственно верным вариантом литовский политик счел дальнейшую проработку "инструментов для оказания давления на Россию".

При этом президент Эстонии Алар Карис призвал готовиться к возобновлению отношений с Россией после завершения военного конфликта на Украине. Как заявил политик, небольшим государствам стоило бы поторопиться во избежание ситуаций, когда крупные державы договариваются о чем-то "через головы" малых стран.