Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Превосходно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Обсуждался ли на встрече тайваньский вопрос, он отвечать не стал.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина стартовали в Пекине в четверг. Изначально встреча планировалась на конец марта, но ее перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По итогам двухчасовой беседы американский лидер заявил, что стороны предпринимают попытки для укрепления связи.