Рубио задался вопросом о смысле существования НАТО

Поведение союзников по НАТО ставит вопрос о цели существования альянса.

Отказ стран — членов НАТО предоставить США доступ к военным базам в ходе операции в Иране вызывает у Вашингтона "вполне законные вопросы", заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят. <...> Каков смысл альянса?", - сказал он в интервью Fox News.

Ранее Италия и Испания отказались предоставить свои военные базы для США в войне против Ирана. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО.