Названа причина смерти дочери Владимира Молчанова

Незадолго до смерти Владимир Молчанов похоронил своих самых близких и любимых людей. Справиться с такими ударами он просто не смог.

Четыре года назад Владимир Молчанов потерял супругу Консуэло. Они были вместе более 50 лет. Будущие супруги познакомились еще будучи студентами.

В конце 2022 года Консуэло умерла в больнице. На тот момент Владимир Молчанов тоже находился в клинике. Его госпитализировали из-за тромбофлебита. Страшную новость о смерти жены известному ведущему сообщили друзья, передает VOICE.

Этот удар сильно ранил Владимира Молчанова, но он выстоял. Ведь у него оставались дочь Анна и внук Дмитрий. Но в марте этого года в семье телеведущего случилась новая трагедия. Единственная дочь Анна умерла. Сообщается, что до последнего часа ее навещал Владимир Молчанов. Они вместе лежали в одной израильской клинике и лечились от рака, сообщает "КП".

Говорят, телеведущий навещал дочь в реанимации. Он и сам неважно себя чувствовал: плохо говорил, хрипел. Однако быть вдали от больной дочери просто не мог. Ее смерть стала сокрушительным ударом для него.

На днях не стало и самого Владимира Молчанова. Ему было 75 лет. Когда состоятся похороны известного журналиста, пока точно неизвестно.

