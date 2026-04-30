Гладкову и Богомазу предложат новые места работы

Покинувшим свои посты губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новые места работы
Об этом заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Будет предложено обязательно", - подсеркнул спикер Кремля.
Накануне президент России Владимир Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Главы граничащих с Украиной регионов покинули посты по собственному желанию, причины не указываются.
Гладков возглавлял свой регион с 2020 года, а Богомаз – с 2014 года.
Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен участник программы "Время героев" Александр Шуваев, Брянской - выпускник "Школы губернаторов" Егор Ковальчук.
По данным источника "Коммерсанта", Богомаз после своей отставки может перейти в Госдуму. Гладкову могут предложить должность посла в Абхазии, пишут "Ведомости".