Онищенко: хантавирус начал передаваться от человека к человеку

Тип хантавируса "андес", вспышка которого произошла на круизном лайнере и привела к гибели людей, мутирует и постепенно приспосабливается к существованию в человеческой популяции. Об этом рассказал в четверг, 14 мая, академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Как пояснил ученый, хантавирусы "каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет", причем они "уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться".

Тем не менее, хантавирусы пока остаются маловирулентными и малоконтагиозными, поэтому "это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют", цитирует Онищенко ТАСС.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала РИА Новости, что теоретически вероятность мутации и более легкой передачи к человеку хантавируса "андес" не исключена. Однако в настоящее время активная передача вируса от человека человеку — это, скорее, исключение из правил, нежели появление какого-то нового свойства вируса.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, бактериолог Татьяна Сатаева уточнила, что штамм хантавируса "андес" встречается в Северной и Южной Америке, где обитают особые виды грызунов: оленья мышь, различные редкие виды крыс. В Азии "андес" переносят рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается.

Между тем руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес предупредила, что изменение климата и перемещение населения могут способствовать переходу новых вирусов от животных к людям. Случай с судном MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, показал необходимость готовности к подобным сценариям.