Мать поставила ультиматум Яне Кошкиной: Марго вынудила дочь так поступить

Яна Кошкина и ее мать Маргарита дали первое совместное интервью. Женщины попытались сгладить шумиху, которая вокруг них развернулась, но стало только хуже.

Все началось с того, что в новом выпуске развлекательного шоу "Сокровища императора" появилась новая пара. Это оказались комедийная актриса Яна Кошкина и ее мама Маргарита. Эксцентричная родительница невольно опозорила артистку на всю страну, уверены пользователи Сети.

Больше всего их шокировало то, что Маргарита на всю страну заявила, что Яну вряд ли бы родила, если бы старшая дочь Рената не была такой "скучной", и заявила, что дочери должны называть ее по имени, иначе она месяцами не будет с ними разговаривать.

Разразился скандал. Пользователи Сети с критикой обрушились на "мать-подружку" Яны Кошкиной, посочувствовали самой актрисе и ее сестре и высказали недоумение, зачем актриса вообще взяла на съемки "странную мамашу".

В новом интервью Яна Кошкина призналась, что та ей просто не оставила выбора. Маргарита выдвинула ультиматум. "Когда поступило предложение принять участие в этом шоу, я выбирала между сестрой — она очень умная, очень классно ориентируется, — и мамой. Мама сказала: "Если ты меня с собой не возьмешь, я с тобой на всю жизнь перестану разговаривать", - сообщила Кошкина в программе "Кстати".

Маргарита немедленно попыталась сгладить ситуацию. Она уточнила, что не говорила этого, а имела в виду, что с ней Яна получит "массу смешных эмоций".

Вот только в Сети комментаторы с новой силой раскритиковали мать Кошкиной. По их мнению, Марго "просто манипуляторша". Кроме того, они считают, что у Ренаты и Яны может быть куча психологических травм, которые "следует проработать прямо сейчас".

