Критическая ситуация для неонацистов - на линии соприкосновения. Российские войска приближаются к Славянску. Наши подразделения форсировали реку Северский Донец, заняли целый ряд опорных пунктов.

Ящики с боеприпасами. Рядом - американские и бельгийские винтовки. Теперь это трофеи. Захвачены российскими бойцами во время штурма блиндажей в лесу, поблизости городка Белицкое. Шестеро националистов сдались. А что еще остается, говорят пленные, когда последнюю линию траншей на западной окраине реактивные установки сравняли с землёй.

Белицкое процентов на 95 - под контролем российских войск. Как и все дороги. Вот бандеровцы пытаются отправить в город своим роботизированную платформу с боеприпасами. Но ее тут же заметили и подорвали операторы беспилотников.

Белицкое - это южные ворота к Доброполью. А, по большому счету, и всей Славянской агломерации. Этот огромный укрепрайон ВСУ сегодня российские войска атаковали и с севера.

Подразделения группировки "Центр" при поддержке тяжелой артиллерии смогли форсировать реку Северский Донец. И не просто закрепиться на противоположном берегу. Но и с марша атаковать националистов в селах Татьяновка и Пришиб. Не исключено, их освобождение - дело ближайших часов. По крайней мере, ответного огня пушек и минометов со стороны этих "населенников" почти нет.

По сообщениям с передовой, бандеровцы на этом направлении оставили еще и село Новоалександровка. И чем теплее погода, тем дальше на запад им придется бежать. Там, где еще неделю назад была голая степь, теперь густые леса. И главный козырь ВСУ - ударные дроны - уже с трудом могут разобрать, что происходит на территории российских войск. Проще говоря, скрытные перемещения наших батарей практически не отследить.

В Запорожской и Днепропетровской областях ВСУ потеряли сразу две колонны бронетехники. Одну из них разгромили на окраине села Отрадное. Уничтожены пикапы и самоходные установки. Точечно отработала российская авиация.

Тем временем на Запорожском направлении медленно, но верно расширяется контроль РФ к северу от Гуляйполя. В районе Доброполья началось движение на запад. В итоге расстояние до Запорожья как областного центра сократилось и в данный момент составляет менее 70 км. При выходе на трассу Т-04-08 это расстояние сократится до 50 км, что позволит применять по позициям ВСУ реактивную артиллерию. Это ещё сильнее осложнит удержание города для украинской стороны. Кроме того, к этому моменту значительно ухудшится положение гарнизона Орехова, который у ВС РФ появятся все шансы взять к концу летней кампании.