Министры иностранных дел государств БРИКС собрались в Индии

Укрепление стратегического партнёрства в условиях мировой нестабильности, наращивание экономического взаимодействия и ответы на современные вызовы. Эти темы обсуждают министры иностранных дел государств БРИКС в Индии.

С трёхдневным визитом в Нью-Дели находится Сергей Лавров. В эти минуты проходит основное совещании глав внешнеполитических ведомств. Повестка насыщенная. В центре внимания - глобальные и региональные кризисы.

Энергетическая, финансовая, продовольственная и санитарная безопасность. Также участники совещания рассмотрят подготовку к 18-му саммиту БРИКС, который пройдёт в Нью -Дели в сентябре.