В Общественной палате прошел форум "Наследники Великой Победы"

Вопросы патриотического воспитания молодежи, формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения обсудили в Общественной палате России.

Там прошел форум "Наследники Великой Победы". Мероприятие приурочили к 10-й годовщине движения "Юнармия", созданного при поддержке Владимира Путина. Участники поддержали предложение о расширении роли офицеров - ветеранов Вооруженных сил в работе юнармейских отрядов столицы.

По мнению организаторов, опыт многих патриотических акций показал: именно живые свидетельства подвигов, совершенных фронтовиками, сильнее любых слов вдохновляют молодежь на добрые дела и смелые поступки. И особые надежды в этом отношении - на юнармейцев.

"Это цвет нашей нации. Через некоторое время, я думаю, они будут у руля государства, они будут рулить нашей силовой составляющей. Мы хотим, чтобы все лучшее, что есть в нашей стране - а у нашей страны традиции, огромные традиции, история - все это перенималось юнармейским движением, нашим новым поколением", - отметил Александр Каньшин, член Общественной палаты РФ, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил.