Петербургские школьники создают протезы для детей с помощью 3D-печати

На первый взгляд - обычные мальчишки. Хохочут на перемене, играя в шахматы. А одноклассники с учителями подзадоривают. Но на занятиях моментально преображаются. Монитор и VR-очки - не для игры. А ради помощи тысячам людей. Эти дети создают протезы для детей.

"Не все могут себе позволить протезы, потому что это очень дорогое удовольствие. А наш проект как раз-таки решает данную проблему. С помощью технологии 3D-печати цена протеза сводится к минимуму. Себестоимость данного прототипа составила 2800 рублей", - рассказал Даниил, ученик 7 класса ГБОУ школа № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Проект "Кинематическая модель стопы человека" получил очень высокую оценку. Ребята сами представили его на Всероссийском фестивале "Научная Вселенная Первых", произведя сильное впечатление на руководителей крупнейших корпораций. Знали бы эксперты, с чего всё началось.

"Проект был создан изначально учеником 8 класса Михаилом Васильевым. У Михаила случилась беда в семье, папа попал в аварию, и возникла такая мысль - помочь папе и создать такой проект", - рассказала Любовь Сокина, руководитель Центра цифрового образования "Инфинити", школа № 31.

На помощь Мише пришли его друзья. Ребятам пригодились возможности IT-класса и Центра цифрового образования в родной школе. Работа закипела! Предложения сыпались одно за другим. Дети быстро превратились в изобретателей и рационализаторов.

К ребятам тут же подключились преподаватели. Удивляясь, насколько актуальное и жизненно важное направление выбрали их ученики. Результат - серьезный: благодаря опыту и серьезному подходу создаются индивидуальные протезы.

"Мы опираемся на те разработки, которые существуют в открытом доступе. Наши педагоги совместно с детьми изучают новаторские решения в этой области. И я думаю, что это, по крайней мере, путь, который позволит ребятам, став специалистами, создать что-то действительно революционное", - рассказал Сергей Чепкин, директор ГБОУ школа № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Останавливаться на достигнутом юные изобретатели не собираются. Постоянно совершенствуют свою модель.

"Делаем коленный модуль. Тут уже будут использоваться биотехнологии. Есть датчик, который считывает нервные импульсы. И по считыванию, благодаря специальной конструкции, колено будет двигаться, как настоящая нога", - пояснил Дмитрий, ученик 7 класса ГБОУ школа № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Таким возможностями самореализации в общеобразовательных учреждениях позавидуют многие взрослые. Самое время присоединиться к трем питерским школьникам. И вместе с ними вписать своё имя в историю.