В погруженной во тьму Гаване шумно. Несколько десятков человек стучат по кастрюлям в знак протеста. На дорогах пылают костры - едва ли не единственный источник света в это время суток. 60 лет американской блокады закалили кубинцев. Но даже у привыкших к трудностям людей сдают нервы. Энергетический кризис, кажется, достиг кульминации. Некоторые виды топлива закончились. Совсем.

Объемы собственного производства наращивают. Используют альтернативные источники энергии. Но это капля в море по сравнению с необходимыми объемами. В Гаване перебои с электроснабжением могут длиться по 22 часа в сутки. К тому же, оборудование на ТЭЦ изношено из-за многолетнего дефицита запчастей. Любая авария или ремонт - и свет в домах пропадает совсем.

В марте российский танкер "Анатолий Колодкин" привез на Кубу сто тысяч тонн нефти, что позволило продержаться до мая. Но и эти запасы подошли к концу. Сегодня - последний день, когда на заправках действуют фиксированные цены для потребителей. Уже завтра стоимость будет зависеть от фактических затрат поставщиков.

В Вашингтоне рассчитывали, что кубинская власть падёт гораздо раньше. Стойкость небольшого государства удивляет и раздражает Белый дом, который на фоне неудач в Иране ищет маленькую победоносную войну. С февраля американские беспилотники всё чаще видят вблизи острова. Перед вторжением в Венесуэлу и Иран Штаты тоже увеличивали число разведывательных полетов.

