Собянин: Более 170 тренингов доступно в кадровом центре для московских медиков

115 тысяч столичных врачей и медицинских сестер прошли дополнительное обучение в прошлом году. Занятия для сотрудников здравоохранения проходят в кадровом центре, который работает в Москве уже 5 лет, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Медикам помогают выбрать образовательную программу, а новейшее оборудование дает возможность проводить обучающие курсы практически во всех областях современной медицины.

С момента открытия центра там разработали больше 170 тренингов и 70 программ допобразования: тут и занятия по общей врачебной практике, сердечно-лёгочной реанимации, онкологии, паллиативной помощи. Отдельный курс посвящен решению психологических проблем.