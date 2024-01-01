Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по обвинению в коррупционных преступлениях — это "жесткий удар под дых" для предводителя киевского режима. На это указал в четверг, 14 мая, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В своем MAX-канале политик уточнил, что пока нет оснований полагать, что "топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя". Медведев пояснил, что у западных спонсоров Украины пока нет альтернативы Зеленскому.

Россия следит за развитием ситуации на Украине, поскольку "любой новый человек, пришедший на смену дергающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника". Это существенно повышает вероятность того, что потенциальному сменщику Зеленского "будет проще принять неизбежное" и согласиться с требованиями своего главного спонсора — Соединенных Штатов, то есть официально признать капитуляцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить". Как подчеркнул глава государства, "мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет".

В Кремле между тем напомнили, что мир в зоне специальной военной операции установится, как только киевский режим прикажет ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса — территорию российских регионов. Конкретные требования российский лидер Владимир Путин изложил на выступлении в МИДе летом 2024 года.