Жена Дмитрия Назарова попросила прощения и попросилась в Россию

Несколько лет назад известный актер Дмитрий Назаров вместе с супругой Ольгой Васильевой покинул Россию. Он дал понять, что не одобряет СВО, и периодически выкладывал видео, в которых читал свои стихотворения, где весьма негативно высказывается о России и живущих в ней гражданах.

Однако теперь ситуация изменилась. Как утверждает Mash, супруга Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем — патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры.

Для начала она напомнила про заслуги мужа в искусстве, упомянула про его звание народного артиста и пожаловалась на здоровье. Сам же Назаров скучает по российской сцене и не может жить за границей. При этом Васильева категорически опровергла, что они с мужем когда-либо поддерживали ВСУ или делали оппозиционные заявления.

Что касается увольнения из МХТ, то, по словам супруги Дмитрия Назарова, это была вынужденная мера, потому что после смены руководства артиста начали "сливать", так как он не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства.

Есть информация, что резкая смена риторики Назарова и Васильевой связана с их жалким существованием во Франции. Из-за проблем с финансами те даже якобы продали квартиру в Каннах.

