Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак арестован

Суд на Украине поместил под арест бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее решение оглашено на заседании в четверг, 13 мая.

Согласно постановлению суда, Ермак останется под стражей на 60 суток, при этом ему назначили залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,18 миллиона долларов).

Перед конвоированием в СИЗО Ермак недолго пообщался с журналистами. Он, в частности, заявил, что не располагает такими деньгами, однако у него "достаточно знакомых и друзей", чтобы внести залог. При этом экс-глава офиса Зеленского выразил несогласие с избранной ему мерой пресечения, заявив о намерении подать апелляцию.

В следственный изолятор экс-чиновник взял с собой "самое необходимое", отметив, что прочие нужные вещи ему привезут.

Напомним, обвинение Андрею Ермаку предъявлено по статье Уголовного кодекса Украины о легализации имущества, полученного преступным путем, в составе организованной группы или в особо крупном размере. За такое преступление украинское законодательство предусматривает наказание в виде тюремного срока от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.