"Дорезали палец сами": жуткие подробности о травме девочки в детсаду

Врачи не смогли пришить палец ребенку после инцидента в одном из детских садов Дагестана.

Вопиющий случай произошел в дошкольном учреждении №22 в Махачкале 8 мая. Один из воспитанников прищемил трехлетней девочке мизинец дверью. Ребенок несколько часов истекал кровью, но воспитатели не вызвали скорую помощь и не проинформировали мать девочки о случившемся. Вместо этого они дорезали палец и положили его в колготки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. Не исключено, что девочки дали обезболивающее, иначе ребенок не смог бы так долго терпеть.

Послед дневного сна малышку забрали из детского сада родители. Воспитатели передали им малышку одетой как ни в чем не бывало. По дороге домой девочка пожаловалась на сильную боль в ноге. Уже дома, снимая с ребенка колготки, мать обнаружила в них оторванный палец.

Девочку госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Спасти оторванный палец не удалось, сообщил оперировавший малышку врач-ортопед Ибрагим Евтемиров. Отрубленную часть нужно было немедленно положить в холод, но время уже было упущено.

"Отец подозревал, что палец отрезали, но больше было похоже, что его чем-то прищемило. Палец восстановить не удалось", - сказал он.

Девочку выписали из больницы 12 мая в удовлетворительном состоянии.

Двух воспитательниц и няню детсада арестовали. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Администрация садика ситуацию не комментирует. Известно, что в здании в тот момент проводился ремонт.