Мать-подружка Яны Кошкиной пропала на съемках в Китае

Актриса Яна Кошкина и ее мать Маргарита привлекли повышенное внимание зрителей. В новом интервью комедийная артистка рассказала, как ее родительница пропала на съемках телепроекта в Китае.

Едва Яна Кошкина и Маргарита оказались участниками развлекательной программы "Сокровища императора", актриса попросила продюсеров, чтобы ее отселили от родительницы.

"Ее везде пускали, просто в мой домик — нет. Когда ты находишься порядка 20 часов постоянно вместе, это невозможно. В детстве у меня не было выбора. Поэтому в 15 лет я поступила в театральную академию. Мама тогда сказала: "Поступила — уходи из дома!" - пояснила Яна Кошкина.

Актриса рассказала, что однажды во время съемок ее мать вообще пропала. "Один раз у нас была смена, когда ко мне в шесть часов утра постучали в дверь. Открываю — стоят продюсеры и говорят: "Яна, извините за странный вопрос, а ваша мама сегодня дома ночевала?" И тут мне стало страшно. Я же ее отселила, а она пошла куда-то куролесить в самом большом городе мира. И как ее там найти? Выяснилось, что Марго до шести утра в комнате, где проводятся чайные церемонии, на столе отплясывала. Она пропустила все на свете. Это недопустимо", - поведала актриса в программе "Кстати".

Отметим, что пользователи Сети неоднозначно относятся к матери Яны Кошкиной. Больше всего их шокировало то, что Маргарита на всю страну заявила, что Яну вряд ли бы родила, если бы старшая дочь Рената не была такой "скучной", и заявила, что дочери должны называть ее по имени, иначе она месяцами не будет с ними разговаривать.

Разразился скандал. Комментаторы с критикой обрушились на "мать-подружку" Яны Кошкиной, посочувствовали самой актрисе и ее сестре и высказали недоумение, зачем актриса вообще взяла на съемки "странную мамашу".

