ФСБ поймала агентов украинских спецслужб в Крыму

Спецслужбы задержали в Крыму двух местных жителей, которых подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации военных на полуострове.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности, один из задержанных пересылал киевскому режиму съемку и координаты дислокации объектов ВС России в Крыму. Второй мужчина собирал сведения о кадровом составе и личных данных участников территориальной обороны Крымского полуострова.

Расследование ведется по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось о задержании жителя Ярославля, передававшего Украине данные об участниках спецоперации. Мужчина по собственной инициативе вышел на связь с представителем украинских спецслужб. За совершенные преступления задержанному грозит пожизненный срок.

Тем временем суд вынес приговор 46-летнему Алексею Милосердову, который готовил террористический акт против судей в Тамбовской области. Мужчина проведет в неволе 22 года и заплатит штраф в размере одного миллиона рублей.