"Выпрями спину, дурень!": Петросян пришел на выручку сорвавшемуся Киркорову

В конце апреля Филиппу Киркорову исполнилось 59 лет. Однако лишь на днях поп-король отечественной эстрады пышно отметил день рождения.

Мероприятие прошло в одном из столичных ресторанов. На празднике отметились Стас Михайлов, Люся Чеботина, Яна Рудковская, Ксения Собчак и многие другие. Интересно, что на торжестве одним из первых с тостом выступил юморист Евгений Петросян.

Это уже не первый праздник, где среди приглашенных гостей был замечен сатирик. Казалось бы, что общего у Филиппа Киркорова и Евгения Петросяна? Однако же Евгений Петросян хорошо знал отца Филиппа Бедроса, они вместе работали в ансамбле Леонида Утесова.

На торжестве юморист вспомнил, как встречал будущего поп-короля из роддома, тот вырос у него на глазах. Более того, Петросян пришел на выручку Киркорову, когда ему было плохо после смерти отца. По словам певца, юморист "закодировал" его от курения, сообщает "КП".

"Когда не стало моего отца Бедроса, я курил одну сигарету за другой. Евгений Ваганович деликатно намекнул: Филипп, пора бросать, и закодировал меня. Но потом я снова сорвался. Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой", - признался Филипп.

Также о Киркорове в свое время заботилась его мать Виктория. Причем подчас выражений она не выбирала. "Как любила говорить моя покойная мама, в прошлом году я "катился по наклонной плоскости". Помню, как в юности иду, за мной бегут мои первые поклонницы, вдруг слышу голос мамы: "Выпрями спину, дурень!" "Мама, ну ты что, тут же поклонницы, неудобно", - смутился я тогда. Но вот так она меня воспитывала", - вспомнил Киркоров.

