На Западе назвали фатальную ошибку Зеленского

Молчание президента Украины Владимира Зеленского после коррупционного скандала может обернуться катастрофой.

Выбранная политиком стратегия отмалчиваться не решает проблемы, пишет немецкая газета Spiegel.

"Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания", - пишет автор материала.

Ранее НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вместе с Ермаком. Его подтвердится его участие в коррупционной схеме, то после ухода с поста главы государства ему может грозить уголовный срок.