Умерла писательница Зоя Богуславская

Писательница и вдова Вознесенского Зоя Богуславская скончалась на 103-м году жизни.

Смерть легенды литературы подтвердили в Центре Вознесенского. "Зои Борисовны не стало сегодня ночью. Она не болела, дело в возрасте", - сообщил собеседник ТАССу.

В браке с Вознесенским Зоя Богуславская состояла 46 лет до самой его смерти в 2010 году. У писательницы остался сын Леонид от второго мужа, профессора Бориса Кагана.

Напомним, Зоя Богуславская известна как писательница, литературный критик и общественный деятель. В 1960-е она основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее — Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже.

В 1987 году Зоя Богуславская с мужем переехали из Москвы в Переделкино, где она и жила все последующие годы. В 1988 году супруги принимали у себя в гостях жену президента США Нэнси Рейган.