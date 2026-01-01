Россиянам напомнили про предстоящие короткие рабочие недели

Россияне, которые трудятся в стандартном пятидневном графике, до конца 2026 года могут рассчитывать еще на три укороченные рабочие недели.

Согласно производственному календарю на 2026 год, благодаря празднованию Дня России 12 июня, которое придется на пятницу, в начале лета придется работать всего четыре дня — с 8 по 11 июня. За ними последует трехдневный уикенд, с 12 по 14 июня.

Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду. Соответственно, рабочими днями будут 2-3 и 5-6 ноября.

Наконец, последняя рабочая неделя 2026 года будет длиться всего три дня — с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, является праздничным выходным днем, вслед за которым начнутся длинные новогодние каникулы.

Министерство труда и социальной защиты России ранее опубликовало проект производственного календаря на 2027 год. В соответствии с предложениями ведомства, новогодние каникулы могут продлиться 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Однако майские праздники будут такими же непродолжительными, как в 2026 году: по три дня, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Тем временем депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предположила, что россиянки охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. В связи с этим она предложила ввести четырехдневную рабочую неделю, предварительно изучив экономическую состоятельность такого шага.