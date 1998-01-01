Названы место и дата прощания с ведущим Владимиром Молчановым

11 мая не стало известного ведущего, журналиста Владимира Молчанова. Сейчас появилась информация, когда и где пройдет прощание с прославленным телевизионным деятелем.

Деталями поделился его друг Юрий Рост. В своем официальном телеграм-канале он сообщил время и место прощания с Владимиром Молчановым.

"Отпевание и прощание с Владимиром Молчановым будет в пятницу 15 мая в 12.00 в Церкви Космы и Дамиана в Шубине", - сообщил он.

Напомним, Владимир Молчанов умер после борьбы с онкологией. Когда телеведущий узнал о своем диагнозе, он практически перестал появляться на публике. Однако журналист продолжал работать. Как рассказали в близком окружении, для Молчанова работа была отдушиной.

Владимир Молчанов окончил филфак МГУ, работал в Агентстве печати "Новости", был собственным корреспондентом в Нидерландах. За книгу "Возмездие должно свершиться" получил премию Максима Горького. В конце 80-х вел сразу три программы — "Время", утренние эфиры и свое легендарное шоу "До и после полуночи". Лауреат премии ТЭФИ (1998, 2001).

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>