Богомаз получил мандат депутата Госдумы

Бывший глава Брянской области Александр Богомаз включен в список депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Богомазу передали вакантный мандат экс-депутата от Татарстана Айрата Фаррахова (ЕР). Его профиля пока нет среди карточек депутатов на сайте нижней палаты парламента.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Главы граничащих с Украиной регионов покинули посты по собственному желанию, причины не указываются. Сам Богомаз заявил, что планирует и дальше "работать на благо России".