Шойгу: Запад заморозил активы России и других стран на 590 млрд долларов

Коллективный Запад заморозил около 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Корейской Народной Демократической Республике, Ливии и Афганистану. Такие данные озвучил в четверг, 14 мая, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

Выступая на встрече секретарей советов безопасности членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), политик назвал дефицит средств помехой нормализации хозяйственной жизни в Афганистане, а виной тому — блокировка Соединенными Штатами, Великобританией и Германией афганских активов.

Шойгу подчеркнул, что при президентстве в США Джо Байдена "деньги украдены" у народа Афганистана. Секретарь Совбеза России выразил уверенность в том, что "все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе" (цитаты по РИА Новости).

Незадолго до этого Евросоюз официально объявил, что считает себя вправе использовать российские активы, блокированные в рамках санкций, для погашения выданного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Москва не намерена оставлять это воровство без ответа. Банк России предупредил, что обратится в арбитраж из-за намерений властей Евросоюза незаконно изъять и использовать в собственных интересах российские активы. Центробанк намерен требовать не только компенсации замороженных средств, но и возмещения упущенной выгоды.