Садальский раскрыл правду о побеге Назарова из России: "Жена виновата"

Сегодня, 14 мая, в Сети распространилась информация, будто супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева покаялась и попросилась обратно в Россию. По мнению артиста Станислава Садальского, именно из-за нее Назаров вообще решился на отъезд.

По его мнению, без решения супруги Дмитрий вряд ли бы пошел на столь серьезные перемены в жизни как увольнение и эмиграция. Правду о побеге звезды комедийного сериала "Кухня" Стас Садальский раскрыл в своем официальном телеграм-канале.

"Жена блистательного и уникального артиста Дмитрия Назарова, конечно же, виновата, что подбила Диму на предательский отъезд... Дима Назаров народный артист, очень талантливый, к несчастью, ведомый, поддался воздействию жены, теперь она за него и себя просит, осознала ценность Родины", - полностью снял вину с актера Садальский.

Артист высказал мнение, что Назарова и Васильеву следует простить. "Это будет наглядный урок для всех релокантов", - отметил актер. Садальский признался, что он простил.

Отметим, что Дмитрий Назаров и Ольга Васильева проживают во Франции. После отъезда из России актер дал понять, что не одобряет СВО, и периодически выкладывал видео, в которых читал свои стихотворения, где весьма негативно высказывался о России и живущих в ней гражданах.

