Высший антикоррупционный суд Украины запретил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с рядом лиц, включая Веронику "Фэншуй" Аникиевич, которую считают личной гадалкой чиновника.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление Центра противодействия коррупции Украины, этот запрет будет актуален, если за Ермака внесут залог — это обеспечит ему смягчение меры пресечения. Пока бывший госслужащий остается под арестом.

В случае внесения залога Ермака выпустят из следственного изолятора, но наряду с запретом общаться с определенными лицами ему не разрешат покидать Киев. Подследственному придется регулярно являться по вызовам прокуратуры, следствия и суда, отчитываться о смене места жительства или работы, а также сдать заграничные паспорта.

Странная тяга госслужащего к общению с потусторонними силами вскрылась в ходе антикоррупционного расследования. При обысках в офисе Ермака нашли множество предметов оккультной сферы — вплоть до кукол вуду. Затем выяснилось, что песок для стройки дворцов чиновника и его коллег специально завозили с кладбища, а назначения на важнейшие государственные должности согласовывались с гадалкой.

Эти новости затмили даже золотые унитазы украинских олигархов, оплаченные ничего не подозревающими налогоплательщиками. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что это очевидный признак развала украинской государственности.