КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения СВО

Помощь фронту - для скорейшей победы. Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции. Наши бойцы получат продовольствие, медикаменты, инвентарь и другое снаряжение. А еще спецавтомобили УАЗ, дроны и квадрокоптеры для поиска и помощи раненым на поле боя, кроссовые мотоциклы для штурмовиков.

Этот конвой уже 154-й по счету, он посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В сборе, который уже стал традиционным, участвовали жители многих городов России, региональные отделения партии, депутаты, трудовые коллективы. Для фронта этот груз имеет огромное значение, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

"У нас есть все для новых побед. Наши конвои олицетворяют то, что человека делает человеком, солдата делает героем, командира делает настоящим патриотом и волевым исполнителем приказов Верховного главнокомандующего освободить Украину от нацизма и фашизма".