Песков назвал истинную причину замены губернаторов Белгородской и Брянской областей

Бывшие руководители Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность. На это указал в четверг, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о замене губернаторов этих двух приграничных регионов, официальный представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, имеются ли у федерального центра какие-либо претензии к Гладкову и Богомазу.

Президент России Владимир Путин общался с Богомазом и Гладковым перед их отставкой — соответствующее решение было принято по результатам этих встреч. Песков заверил, что экс-главам Белгородской и Брянской областей будут предложены варианты трудоустройства.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что кадровый резерв главы государства не ограничивается программой "Время героев", каждое назначение осуществляется отдельным решением Владимира Путина. При этом "работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что участники специальной военной операции на Украине перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства. Глава государства пообещал "настраивать весь государственный механизм" на то, чтобы такие люди "получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке".