В ГКБ им. Буянова проводят малоинвазивные хирургические операции по снижению веса

Татьяна показывает эндокринологу фотографии. Все снимки сделаны на рабочем месте. Татьяна – телесно-ориентированный психотерапевт. С помощью массажа и других методик она исцелила сотни пациентов. Но на себя времени никогда не хватало. Работала много, уставала, начала заедать стресс и даже не заметила, как вес начал расти.

"Оглядываясь назад, я поняла, что для себя я пожить не совсем успела, а хочется просто пожить, в том теле, в каком я себя чувствую, а не вижу в зеркале", - рассказала Татьяна Осинцева.

Диеты приносили лишь кратковременный эффект. К весу прибавились диабет и гипертония. И по совету подруги Татьяна решилась на гастрошунтирование.

"Шунтирование подразумевает, что мы тот или иной участок тонкой кишки из прохождения пищи исключаем и, как следствие, не сто процентов потребленных калорий всасывается, а в среднем восемьдесят", - пояснил Магомед Юсуфов, врач-хирург ГКБ имени В.М. Буянова.

Операция длилась полтора часа и проводилась малоинвазивным способом, без больших разрезов что позволило минимизировать травмы и существенно сократить сроки реабилитации

"Через два часа, как проснулась, я уже нарезала круги по палате. Сейчас я вешу 65 со 145, так что я сбросила больше, чем вешу сейчас", - говорит Татьяна.

О гипертонии и диабете Татьяна даже не вспоминает. Показатели не превышают стандартных значений. Бариатрическую хирургию назначают тогда, когда диеты, физические упражнения и лекарства не дали должного результата.

Сегодня, как показывает статистика, количество людей с избыточным весом только растёт, а "волшебной таблетки", которая позволила бы навсегда расстаться с лишними килограммами, просто не существует

"После снижения веса после нескольких лет возможен рецидив заболевания. Если не соблюдать принципы правильного питания, не заниматься физическими нагрузками, то вес возвращается. Нет никакого идеального метода навсегда снизить вес", - рассказала Оксана Лисова, врач-эндокринолог, руководитель центра бариатрической хирургии ГКБ имени В.М. Буянова.

Теперь хирургические операции по снижению веса доступны по полису ОМС. Но это всё же крайняя мера. Начать путь к похудею стоит хотя бы с 10 тысяч шагов в день и самодисциплины.