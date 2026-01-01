В Москве продолжается капремонт домов в стиле конструктивизма

"С душой и своим характером" - так Бронислав Станиславович говорит о домах на Тульской улице. Он прожил здесь больше 30 лет. Капремонт ждали всем двором. Инженерные системы тоже требовали полной замены. Особое внимание уделили крыше.

"Крыша была в ужасном состоянии. Много протечек. Было решено произвести ремонт кровли", - рассказал Сергей Щеваев, представитель подрядной организации.

Жилому массиву на Малой Тульской почти сто лет. Эти корпуса в стиле конструктивизма построили ещё в конце 1920-х для рабочих парфюмерной фабрики "Новая Заря". Архитекторы специально разместили дома так, чтобы солнце заглядывало в каждое окно.

"Это проект архитектора Звездина – все черты архитектуры 20-х годов мы здесь можем увидеть - это рационализм, простота декора, практически отсутствие какого-то декора", - рассказала Анна Яковлевич, историк, москвовед, гид.

Отремонтировали и проверили не только фасад и крышу. Привели в порядок подвалы и все внутренние инженерные системы.

"Таких, как холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, подрядная организация уже полностью провела работы по замене инженерных систем водоотведения – канализации. Были проведены полностью подготовительные работы по ремонту кирпичной кладки. Полностью зачистили фасад от старых красок. Провели ремонт. Провели гидрофобизацию фасада", - пояснил Наиль Муртазин, ведущий инженер Управления строительного контроля по ЮВАО и ЮАО.

В московскую программу капитального ремонта включено более 30 тысяч домов. Только в 2026 году в столице приведут в порядок более 600 фасадов, более 850 крыш и установят свыше 5,5 тысячи новых лифтов.