В центре Москвы ученики кадетских классов ФСО принесли торжественную клятву

Служу России! Сегодня в столице прошла церемония приведения к торжественным клятвам учеников кадетских и юнармейских классов ФСО. Мероприятие состоялось на Соборной площади.

Момент важный и волнительный. Школьники готовились к нему с нового года: учили строевую подготовку и текст присяги. Причём, попасть на церемонию было непросто. К ней допустили только тех, кто в течение учебного года показывал хорошие результаты и успешно прошёл специальное собеседование. А теперь в подтверждение нового статуса школьникам вручили погоны.