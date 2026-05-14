В Махачкале проверят психологическое состояние воспитателей после ЧП с пальцем

В Дагестане уволили заведующую, двух воспитателей и нянечку после инцидента в детском саде Махачкалы.

"Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы", - сообщили РИА Новости в управлении образования города.

Кроме того, с сегодняшнего дня во всех дошкольных учреждениях Махачкалы начнется внеплановая проверка профессионализма и психологического состояния сотрудников, передает ТАСС.

Вопиющий случай произошел 8 мая в детском саду №22 в Махачкале. Трехлетней девочке прищемили мизинец на ноге дверью, после чего он начал отрываться. Воспитатели, вместо того, чтобы позвонить в скорую помощь, дорезали палец и положили его в колготки. Девочку госпитализировали уже после того, как родители забрали ребенка из сада и обнаружили страшную рану. Время было упущено, врачи палец спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Две воспитательницы и няня арестованы на два месяца. Свою вину они не признали