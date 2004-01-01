С артистом Николаевым простились прямо в морге

Актер Вячеслав Николаев умер 8 мая. Однако простились с ним лишь накануне, 13 мая.

Скромная гражданская церемония состоялась в морге Городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Проститься с 67-летним артистом явились только самые близкие и друзья.

Отметим, что Вячеслав Николаев долго болел и перенес инсульт. Говорят, из-за его последствий артисту пришлось выйти на пенсию. "Много лет он пытался справиться с последствиями удара, мечтал, что снова сможет выходить на сцену. К сожалению, полностью восстановиться он не смог. Недавно у него выявили онкологическое заболевание", - сообщила aif.ru знакомая актера.

Из Российского академического молодежного театра (РАМТ) он ушел в 2018 году.

Напомним, Вячеслав Николаев прославился благодаря роли Алексея Иванова в популярном сериале "Возвращение Мухтара". Он снимался в проекте с 2004 по 2006 год и затем возвращался в шоу в последующих сезонах.

В РАМТе Николаев проработал более 12 лет. Кроме того, актер служил в в московских театрах "Сфера" и театре Сатиры.

Мало кто знает, что артист окончил музыкальную школу по трем специальностям — фортепиано, гитара и баян. После школы он продолжил обучение в училище имени Гнесиных, где осваивал вокальное мастерство.

