Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России

Татьяна Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России.

Она занимала эту должность на протяжении 10 лет. Полномочия Москальковой будут действовать до вступления в должность нового омбудсмена.

"Мы говорим ей слова благодарности. Многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обсуждение кандидатуры нового омбудсмена состоится в нижней палате парламента 14 мая. Решение должно быть принято не позднее 21 мая.