Шойгу сделал громкое заявление о "Сармате"

Создание ракетного комплекса "Сармат", который уже успешно прошел испытания, стало большой победой российской науки и промышленности. Такое заявление сделал в четверг, 14 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул политик, "это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Судя по используемым технологиям, Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров.

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "Сармату" нет равных, а успешные испытания этой ракеты показали, что наш ядерный щит совершенствуется (цитаты по ТАСС).

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь подтвердил, что в Поднебесной обратили внимание на информацию об успешных испытаниях Россией новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Вдаваться в подробности чиновник не стал.