Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере Москвы

Завершен первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским вокзалом "Лихоборы". Теперь тут появилась удобная и безопасная пересадка между разными видами транспорта, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Вокзал объединяет МЦД-3, МЦК и автобусную сеть. Здесь построили разворотную площадку для маршрутного транспорта и установили три быстрые зарядные станции для электробусов. Также продлён маршрут М54, который связал вокзал с жилыми районами Бескудниковский, Отрадное, Южное Медведково, Бабушкинский, станциями метро и платформой Лосиноостровская Ярославского направления.

Рядом с вокзалом организована перехватывающая парковка и стоянка такси. В будущем появится пешеходный переход под путями Московского центрального кольца.