Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

В Москве ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в четверг, 14 мая, в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, прогноз действителен в ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 четверга.

С учетом прогноза москвичей и гостей столицы призывают парковать свой транспорт в безопасных местах, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, сохранять внимательность при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Из-за ожидаемой грозы Гидрометцентр России установил в Москве и Подмосковье повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений, этот режим будет действовать в столице до вечера пятницы, 15 мая.

Между тем россиян предупредили, что лето может принести небывалую погодную аномалию из-за явления Эль-Ниньо, которое обещает достичь экстремальной силы. Это может привести к длительным периодам жары и засухи.