Певица Алена Апина: "В женщине должна быть какая-то "крокодилинка"

Алене Апиной 61 год. Но кто даст?! Известная певица выглядит моложе на 20 лет. Причем артистка не скрывает, благодаря чему расцвела. Певица следит за собой: занимается спортом, правильно питается.

При этом артистка призналась, что не хочет быть похожей на других представительниц отечественного шоу-бизнеса. В новом интервью Алена Апина вспомнила, что будучи участницей легендарной группы "Комбинация" сама создавала свой стиль, передает aif.ru.

"Мы шили юбки даже из штор, покрасив их марганцовкой или зелёнкой. Главный модный атрибут — цветные лосины... Никаких стилистов и визажистов у нас не было. Красились, одевались сами. Прически — начесы, хвосты — тоже самостоятельно мастерили", - отметила артистка.

Сейчас же в индустрии мода, по словам певицы, "глянцевая". "Идет девушка — видны все ее старания, волосок к волоску, реснички подклеены, все продумано идеально. Но... Мой приятель, композитор Андрей Косинский, о таких говорит: "Красивая баба, но скучная". У меня так — волосок к волоску — никогда не получится. Я этого и не хочу. В женщине должна быть какая-то "крокодилинка", - высказала мнение певица.

