Госдума утвердила Яну Лантратову на должность омбудсмена России

Госдума сегодня поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в России. Ранее она возглавляла комитет по развитию гражданского общества.

За проголосовал 301 депутат. В ходе заседания Лантратова зачитала текст присяги, после чего вступила в должность. Последние 10 лет пост уполномоченного по правам человека в России занимала Татьяна Москалькова. Она проделала огромную работу. Поддерживала участников СВО, помогала возвращать на Родину гражданских и военнослужащих, способствовала воссоединению семей, а также выстроила взаимодействие с украинской стороной.

Депутаты Госдумы на заседании проводили Татьяну Москалькову аплодисментами.