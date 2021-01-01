Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности

Владимир Путин 14 мая принимает участие в X съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС.

Несмотря на давление, российские компании действуют - даже в непростых условиях, сказал президент. Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года.

Как уточнил глава государства, Россия не собирается замыкаться в себе - напротив, Москва намерена создавать альянсы с иностранными компаниями. Также президент отметил, что сама жизнь, вызовы, с которыми столкнулась страна, доказали, что государству важно самому производить важную продукцию.

Вместе с тем Путин призвал обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности: Россия не имеет права отстать от конкурентов.

По словам главы государства, участники СВО умеют быстро находить ответы на вызовы, их опыт поможет промышленности.