У Армении нет намерений спорить с Россией, хотя политическая оппозиция и пытается провоцировать эскалацию. Такое заявление сделал в четверг, 14 мая, армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Как пояснил политик, Ереван не хочет вступать в разногласия с Москвой, поскольку "это не наш масштаб", а Армения — "маленькая скромная страна". Он также призвал не забывать, что республика является членом ЕАЭС.

Также Пашинян прокомментировал принятие в России закона, разрешающего задействовать армию для защиты интересов россиян за рубежом. Армянский премьер отметил, что 102-я российская военная база, расположенная на территории республики, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между политическим курсом Еревана и началом событий на Украине. Напомнив, что армянские власти устроили саммит Европейского политического сообщества и предоставили трибуну главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, политик поинтересовался дальнейшими шагами официального Еревана: "Надо ли это обычным гражданам Армении?"

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным в двусторонних отношениях то, "чтобы Армения не занимала антироссийские позиции".