Поплавская не ждет Назарова домой: "У нас и так дерьма хватает"

В Сети распространилась новость, что якобы супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева покаялась и попросилась обратно в Россию. Она сослалась на выдающиеся заслуги мужа в искусстве и отметила низкое качество медицинских услуг во Франции, где они сейчас проживают.

Однако актриса Яна Поплавская уверена, что Дмитрия Назарова с женой ждать в России не стоит. "Вы знаете, я вам так хочу сказать: старость и нездоровье не являются индульгенцией на предательство и мерзость. У нас и так дерьма хватает. И внутренних врагов. Но давайте еще этих запустим обратно?" - плюнула в звезду "Кухни" артистка.

Поплавская напомнила, что как раз России Назаров обязан успехом и деньгами. "Страна дала все. Звания дала, награды дала, работу давала. Востребованность, любовь зрительская была. А они как бешеные собаки кидались и кусали", - отметила актриса.

Яна Поплавская заключила, что регалии тут ни при чем, когда человек делает осознанный выбор, сообщает Teleprogramma.org.

Интересно, что ряд СМИ утверждает, будто Ольга Васильева опровергла информацию о письме в Госдуму с просьбой разрешить ей и мужу, актеру Дмитрию Назарову, вернуться в Россию. По ее словам, эти данные не соответствуют действительности, передает "Коммерсант".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>