В Совфеде резко высказались против ленивых мигрантов: "Вам здесь не место!"

Людям, не готовым полноценно интегрироваться в российское общество и соблюдать российское законодательство, в нашей стране не место. Такое заявление сделал в четверг, 14 мая, член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как заявил сенатор в интервью радио Sputnik, недостаточно высказаться в поддержку политики России — это делает человека гражданином, поскольку не формирует устойчивую правовую связь с нашим государством, особенно при нежелании учить русский язык, узнавать и соблюдать российские законы.

Клишас назвал поверхностным подходом вероятность выдачи российских паспортов лишь за то, что человек поддерживает Россию. Это, убежден сенатор, недостаточное условие, чтобы стать российским гражданином, но может быть одним из аргументов для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданства

Ранее Клишас уже не раз подчеркивал, что приезжающие в Россию иностранцы должны вносить свою лепту в жизнь российского общества и не быть исключительно потребителями. Политик предложил создать специальный правовой режим для таких мигрантов, чтобы они, наравне с россиянами, помогали поддерживать достойный уровень жизни в России.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предлагал депортировать из России всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь как пояснял политик, речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.