ВСУ активизировали обстрелы ЗАЭС и Энергодара после перемирия

Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара со стороны ВСУ усилилась после перемирия, посвященного Дню Победы. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Как сказал Лихачев журналистам на съезде Союза машиностроителей России, активность ВСУ резко возросла начиная с 12 мая. Особенно сильно обстреливают украинские войска социальную инфраструктуру Энергодара. Целями ударов становятся электрораспределительные и автозаправочные станции, станции газоснабжения и водозабора.

По данным главы "Росатома", зафиксированы также удары по вышкам сотовой связи – в том числе по тем, которые расположены на крышах жилых домов. В результате обстрелов есть раненые среди населения, погиб офицер Росгвардии, передает "Интерфакс".