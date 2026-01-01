Семинар для специалистов по молодежной политике пройдет в сентябре в Москве

С 9 по 12 сентября 2026 года в Москве пройдет образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики Центрального федерального округа. Его проведут в рамках реализации федерального проекта "Россия – страна возможностей".

Основная цель семинара - повышение эффективности реализации государственной молодежной политики через профессиональное развитие кадров, обмен лучшими практиками по планированию, организации и реализации проектов, а также патриотическое воспитание.

Семинар будет проводиться как в очном, так и в дистанционном форматах. К нему могут присоединиться специалисты государственных и муниципальных учреждений, занимающихся молодежной политикой, старше 18 лет из ЦФО. Всего ожидается участие ста человек очно и не менее 480 человек дистанционно.

Подробности можно узнать здесь.